Южноуральцы смогут проголосовать не выходя из дома

Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию.

Послушать 00:00

Жители Челябинской области смогут проголосовать на ближайших выборах не выходя из дома. Данная возможность будет полезна для многих групп населения, таких как многодетные родители, или маломобильные жители региона. К первой категории относится челябинка Дарья Курчакова — мама троих детей. Женщина является домохозяйкой с десятилетним стажем и тратит весь день на готовку, уборку и воспитание.



«В день выборов, к сожалению, я не смогу быть на голосовании. Я многодетная мама и времени очень мало. Муж будет работать, бабушки и дедушки у нас далеко живут, в Башкирии. И поэтому возможности прийти на избирательный участок у меня нет»,— поделилась с «Первым областным» челябинка Дарья Курчакова.

К уважительным причинам также относятся состояние здоровья избирателя, инвалидность либо необходимость ухода за членом семьи. Все случаи рассматриваются индивидуально. Отметим, с 8 сентября заявки на голосование из дома принимаются только через участковую комиссию. Сделать это можно и непосредственно в день выборов, но нужно успеть до 14:00. Члены избиркома доставят бюллетень, одноразовую ручку, а так же маску и перчатки прямо к порогу. При этом заходить домой или в квартиру они не будут, а голосование пройдёт с соблюдением социальной дистанции.