Как будут учиться дети в дни голосования, предстоит решить школам

График будет изменен в случае, если не удастся развести потоки учеников и голосующих людей.

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В Челябинской области выборы депутатов в Законодательное собрание будет проходить три дня: в единый день голосования 13 сентября, а также 11 и 12 сентября 2020 года.

Поскольку 11 сентября голосование будет пересекаться с учебным процессом школьников и студентов, руководству образовательных учреждений придется принять решение о том, как организовать процесс голосования так, чтобы минимизировать риск распространения COVID-19.

«Если избирательные участки размещаются на площадях образовательных организаций, чтобы избежать заражения обучающихся, администрации предусматривают иной график организации учебного процесса 11 сентября с учетом санитарно-эпидемиологических требований. В зданиях, где много входных групп и избирательный участок можно изолировать от учебных помещений, образовательный процесс осуществляется по обычному расписанию. В иных случаях допустимо внесение изменений в календарный график учебного года или расписание занятий путем перераспределения на другие учебные дни», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Помимо разных входов, все избирательные участки будут оснащены дезинфицирующими средствами, избирателям будут выдавать маски, а также измерять температуру тела.