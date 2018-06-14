/ Борис Дубровский оценит работу глав муниципалитетов в прямом эфире

﻿Онлайн-трансляция пройдет на сайте 1obl.tv

Сегодня, 14 июня, губернатор Челябинской области проведет традиционное совещание с главами муниципалитетов. Представители власти региона отчитаются о выполнении текущих задач и планах на будущее. Откроет заседание Борис Дубровский, он даст оценку работе министров и руководителей органов исполнительной власти за 2017 год.

О подготовке муниципальных образований Челябинской области к отопительному сезону 2018−2019 годов доложит заместитель губернатора Сергей Шаль. Продолжит совещание министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов с информацией о летней оздоровительной кампании. Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин подведет итоги весенней посевной. С заключительным докладом на тему повышения квалификации медицинских кадров и поэтапного устранения дефицита медиков в муниципальных образованиях Челябинской области выступит министр здравоохранения области Сергей Приколотин. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Следить за ходом выступлений в правительстве можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ». Трансляция пройдет здесь. Начало в 10:00.



