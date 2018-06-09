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/ Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Днем России

Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Днем России

Глава региона рассказал о великих достижениях земляков.
сегодня в 13:15
  |  Общество

Губернатор Челябинской области обратился к южноуральцам с поздравлениями с Днем России. Праздник ежегодно отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Этот праздник наполнен гордостью за славную историю нашей страны, за великие свершения соотечественников. Мы вместе многого достигли. Но еще больше предстоит сделать. Решить большие стратегические задачи. Стать сильным и процветающим регионом, которым гордится Россия. В сердце каждого из нас живет это желание. Уверен, что мы вместе воплотим его в жизнь. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины. — сообщил Борис Дубровский.

Губернатор пожелал здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества.

В день празднования в Челябинской области состоится множество мероприятий. Подробнее о них можно узнать из афиши на сайте.

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