«7 дней с короной и без вируса»: УФАС проверит рекламу гостиничного комплекса в Челябинской области

По мнению специалистов, реклама обещает, что на территории комплекса нельзя заразиться коронавирусной инфекцией.

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В Челябинске УФАС России возбудило дело по рекламе одного из гостиничных комплексов. Надпись, изображенная на ней, гласит: «7 дней с короной и без вируса», распространялась реклама в рамках интернет-издания. Свое мнение относительно данной рекламы высказали специалисты кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета.

«Представители ЮУрГУ полагают, что рекламное сообщение имеет смысловую направленность, связанную с принижением важного в реальности события и формированием несерьезного отношения к проблеме. В связи с этим рекламное сообщение можно расценивать как некорректное и неприемлемое. Использование выражения „...с короной и без вируса...“, приобретающего иронический характер, представляется недопустимым в ситуации, требующей осознанного и серьезного отношения общества к проблеме распространения коронавирусной инфекции», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС Челябинска.

Также сотрудники Челябинского УФАС отмечают, что в слогане, указанном на рекламе, можно увидеть гарантию безопасного нахождения на территории гостиничного комплекса, о том, что там невозможно заразиться вирусом. Комиссия по данному делу назначена на 25 июня.