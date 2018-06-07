/ Владимир Путин начал отвечать на вопросы жителей России

Дали старт «Прямой линии президента».

Владимир Путин уже готов отвечать на вопросы жителей России. «Прямая линия президента Владимира Путина» уже 14 для главы государства, но после выборов 2018 года проходит впервые. Владимир Путин придет в студию, однако гостей в ней не будет. Обращения граждан будут приниматься по телефонной линии и по видеосвязи. Кстати, последнюю использовать будут и для общения с главами отдельных регионов.

Темы — здравоохранение, жилье, зарплаты и пенсии. Есть и острые вопросы, характерные для этого года. Например, рост цен на бензин. Но не хочется превращать прямую линию в книгу жалоб, так что мы будем много говорить о будущем России, задачах, которые стоят на следующие годы. — сообщили организаторы «Прямой линии».

Смотрите «Прямую линию» на «Онлайн ТВ». Трансляция уже идет.

Добавим, что общее число вопросов переварило за 2 миллиона. Телефон для звонка на «Прямую линию»: 8 800 200 40 40. Телефон для смс: 4 040.