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/ Владимир Путин начал отвечать на вопросы жителей России

Владимир Путин начал отвечать на вопросы жителей России

Дали старт «Прямой линии президента».
сегодня в 14:06
  |  Политика

Владимир Путин уже готов отвечать на вопросы жителей России. «Прямая линия президента Владимира Путина» уже 14 для главы государства, но после выборов 2018 года проходит впервые. Владимир Путин придет в студию, однако гостей в ней не будет. Обращения граждан будут приниматься по телефонной линии и по видеосвязи. Кстати, последнюю использовать будут и для общения с главами отдельных регионов.

Темы — здравоохранение, жилье, зарплаты и пенсии. Есть и острые вопросы, характерные для этого года. Например, рост цен на бензин. Но не хочется превращать прямую линию в книгу жалоб, так что мы будем много говорить о будущем России, задачах, которые стоят на следующие годы. — сообщили организаторы «Прямой линии».

Смотрите «Прямую линию» на «Онлайн ТВ». Трансляция уже идет.

Добавим, что общее число вопросов переварило за 2 миллиона. Телефон для звонка на «Прямую линию»: 8 800 200 40 40. Телефон для смс: 4 040.

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