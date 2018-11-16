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Должники за газ под прицелом прокуратуры

На сегодняшний день долг перед «НОВАТЭК-Челябинск» за газ оставляет 2 млрд 115 млн рублей.
сегодня в 11:28
  |  Общество

В прокуратуре Челябинской области состоялось очередное совещание по вопросам расчетов за газ организаций коммунального комплекса (ОКК). Провел заседание заместитель прокурора Андрей Потапов. На встречу были приглашены руководители Управления экономической безопасности ГУВД, Службы судебных приставов, главы территорий и муниципальных предприятий. Так же в заседании принял участие генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Открывая совещание, Андрей Потапов подчеркнул:

Мы собрались сегодня, чтобы в очередной раз разобраться с нарушителями закона, ущемляющими права граждан на гарантированную поставку коммунального ресурса.

Он отметил, что в таком формате совещание в областной прокуратуре проходят не в первый раз, это системная работа, и заявил, что в случае срыва отопительного сезона виновными окажутся как хозяйствующее субъекты, так и руководители органов местного самоуправления.

По словам Виктора Тупикина на сегодняшний день долг перед «НОВАТЭК-Челябинск» за газ оставляет 2 млрд 115 млн рублей. Это беспрецедентная цифра. По сравнению с прошлым годом Златоустовский городской округ увеличил задолженность за газ на 70%, Миасский городской округ — на 63%. В связи с данной ситуацией губернатор Борис Дубровский направил около 600 млн рублей из регионального бюджета для расчетов перед поставщиком голубого топлива.

Обстановка в области с долгами теплоснабжающих компаний остается напряженной. Цифры долга по каждой территории красноречиво говорят о вовлеченности глав в решение проблем с расчетами за поставку ресурса, — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Заслушав всех докладчиков, Андрей Потапов дал поручение прокурорам провести проверки хозяйственной деятельности ряда коммунальных предприятий, и, в случае выявления фактов нецелевого использования средств, направлять материалы для возбуждения уголовного дела.

Завершая встречу, обращаясь ко всем ее участникам, Андрей Потапов заявил:

Время уговоров прошло, прокуратура будет действовать жестко и бескомпромиссно!

В финале совещания заместитель прокурора объявил предостережения  о недопустимости нарушения законодательства главам Аргаяшского, Карталинского муниципальных районов, Снеженского городского округа, а также директорам МУПов данных территорий.

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа – ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 года компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК».

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