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/ Борис Дубровский сохранил позиции в рейтинге влиятельных политиков

Борис Дубровский сохранил позиции в рейтинге влиятельных политиков

Лидерство определили работа по саммитам ШОС и сглаживание ситуации в проблемных районах.
сегодня в 10:20
  |  Политика

Сентябрь оказался богат на политические события в Челябинской области. После закрытия свалки в столице региона начались проблемы с вывозом мусора. Решая их, власти также провели выборы в Миассе — городской округ наконец получил главу. Кроме того, были получены федеральные средства на подготовку к саммиту ШОС и БРИКС. Активная борьба за доброе имя региона сохранила губернатора Бориса Дубровского на вершине рейтинга влиятельных политиков. Он превосходит других политиков на один балл.

Возглавляет ее губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин уступил второе место председателю совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктору Рашникову. — сообщил сайту «Первый областной» представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.

Рейтинг влиятельных политиков Челябинской области:

  1. Борис Дубровский — 9,50 балла;

  2. Виктор Рашников — 8,50 балла;

  3. Юрий Никитин — 8,37 балла;

  4. Денис Чернятьев — 8,12 балла;

  5. Евгений Голицын -7,42 балла;

  6. Евгений Тефтелев — 7,16 балла;

  7. Андрей Сергеев — 7,00 балла;

  8. Игорь Алтушкин — 6,75 балла;

  9. Владимир Мякуш — 6,70 балла;

  10. Александр Федоров — 6,67 балла.

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Комментарии

Экс-сотрудник
10:51, 10.10.2018
Простите, а Чернятьев (руководитель СК области, кто не в курсе) давно политиком стал? Или тут есть о чем задуматься антикоррупционным ведомствам?

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