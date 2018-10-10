/ Борис Дубровский сохранил позиции в рейтинге влиятельных политиков

Лидерство определили работа по саммитам ШОС и сглаживание ситуации в проблемных районах.

Сентябрь оказался богат на политические события в Челябинской области. После закрытия свалки в столице региона начались проблемы с вывозом мусора. Решая их, власти также провели выборы в Миассе — городской округ наконец получил главу. Кроме того, были получены федеральные средства на подготовку к саммиту ШОС и БРИКС. Активная борьба за доброе имя региона сохранила губернатора Бориса Дубровского на вершине рейтинга влиятельных политиков. Он превосходит других политиков на один балл.

Возглавляет ее губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин уступил второе место председателю совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктору Рашникову. — сообщил сайту «Первый областной» представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.

Рейтинг влиятельных политиков Челябинской области: