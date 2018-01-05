/ Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина начался в России

Действующему Президенту потребуется помощь не менее 300 тысяч избирателей.

Сегодня стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина, участвующего в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца. Кандидат в Президенты должен собрать не менее 300 тысяч подписей в установленный срок и предоставить их в ЦИК. Первые пункты открылись в Хабаровском крае.

Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах президента РФ в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. — сообщает РИА Новости.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. 6 декабря действующий Президент страны объявил о том, что он будет баллотироваться на следующий срок. Это решение, назвав его важным и закономерным, поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Позже, на съезде партии, выдвижение Владимира Путина поддержала «Единая Россия».