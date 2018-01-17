/ Избирательные штабы Владимира Путина и Ксении Собчак открылись в Челябинске

Южный Урал продолжает сбор подписей в поддержку своих кандидатов.

Предвыборная кампания активно развивается на Южном Урале. 17 января в Челябинске открылся штаб в поддержку кандидата Владимира Путина. Представлять действующего президента в столице Южного Урала могут 4 доверенных лица: главврач федерального центра сосудистой хирургии Олег Лукин, глава поискового движения в области Антон Шарпилов, координатор «Бессмертного полка» на Южном Урале Елена Скорнякова и научрук Снежинского ядерного центра Георгий Рыкованов. Они решили работать командой.



Планов у нас много. Самое главное — это подвигнуть людей на то, чтобы они пришли на выборы, реализовали конституционное право, чтобы сограждане наши были активны, а мы все вместе и каждый в отдельности выразили свою избирательную волю. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Скорнякова.

Доверенные лица будут проверять подписные листы, работать с обращениями жителей, организовывать встречи и семинары с гражданами. Одной из платформ для работы решено сделать соцсети, так штаб привлечет внимание молодежи.



За несколько недель до этого в Челябинске открылся штаб в поддержку Ксении Собчак. В регионе за журналистку и телеведущую на посту президента выступили 2500 человек, они поставили свою подпись и обеспечили региональный максимум. Ксения Собчак уже провела телемост со своими сторонниками.

Завтра, 18 января, в Челябинске откроется штаб Павла Грудинина. Он представляет КПРФ. На открытии кандидат проведет онлайн-конференцию с избирателями.

В конце рабочей недели в столице Южного Урала ждут открытие штаба в поддержку бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его выдвинула «Партия Роста».