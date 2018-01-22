/ Владимир Путин представит предвыборную программу на встрече с доверенными лицами

Глава государства готовится к презентации в январе.

Действующий глава государства и кандидат в Президенты готовится представить основные тезисы своей предвыборной программы. Она будет затрагивать широкий спектр вопросов. Эксперты полагают, что в основу документа лягут инновации в социально-экономической сфере. СМИ также называют примерные даты презентации. Предположительно, это произойдет в конце января на встрече с доверенными лицами.

Тезисы или отдельные пункты предвыборной программы президента могут быть представлены на его встрече с доверенными лицами. — передают «Известия» слова источника в предвыборном штабе кандидата.

Отметим, что свои предвыборные программы ранее представили и другие кандидаты. Среди них документ «20 шагов к достойной жизни» кандидата от КПРФ Павла Грудинина, «Мощный рывок вперед — 2018» кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского и «123 трудных шага» Ксении Собчак, представителя партии «Гражданская инициатива».