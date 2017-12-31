Владимир Путин напомнил о важности семьи в новогоднем обращении

Президент поздравил Россию с 2018 годом.

С Новым годом! Его приход для россиян традиционно символизирует обращение Президента. Владимир Путин в этот раз посвятил речь важности семьи. Глава страны напомнил, что Новый год — праздник семейный, и потому все желания исполнятся, а позитивные перемены случатся, только если россияне будут помнить о своих родителях и понимать своих детей.



Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии помогают разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский и профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. — обратился к жителям России Владимир Путин.



Также Президент попросил всех простить ошибки и обиды, обнять дорогих людей, сказать им заветные слова. Главным пожеланием каждому жителю России стало рождение детей, здоровье, а также радость в каждой семье.



