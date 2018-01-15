/ Единый день сбора подписей в поддержку кандидатов в Президенты прошел на Южном Урале

Самовыдвиженцам необходимо набрать минимум 300 тысяч подписей.

14 января по всей России прошел единый день сбора подписей. Поддержать своего кандидата в Президенты России смогли и южноуральцы. На территории региона работает несколько приемных. Отдать своей голос в поддержку Владимира Путина, например, можно в столице Южного Урала, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Копейске.

Я пришел сегодня поставить подпись в поддержку кандидата, потому что неравнодушен к будущему страны. Считаю, что будущий президент должен быть ответственным, опытным и всегда отстаивать интересы нашей страны. Обязательно приду на выборы 18 марта, это моя гражданская позиция. — рассказал сайту «Первый областной» один из посетителей приемной, челябинец Никита Беккер.

Отметим, что ранее, в ночь с пятницы на субботу, ЦИК завершил прием документов от кандидатов, желающих побороться за пост Президента. Всего в гонке готовы принять участие 63 человека. Среди них действующий Президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие.

