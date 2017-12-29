/ Две школьницы из Челябинска получили лыжи после письма Президенту

Девочки 12 и 14 лет стали счастливыми обладателями спортинвентаря.

Сегодня, 29 декабря, исполнилось заветное желание двух школьниц из Челябинска. Девочки получили в подарок лыжи после письма Президенту Владимиру Путину. Младшая из девочек — 12-летняя Арина, обратилась к главе государства с такой просьбой и получила ответ напрямую из администрации. Спортивный инвентарь вручили школьницам в региональном Министерстве социальных отношений.

По информации Комитета по делам образования города Челябинска Арина учится в 5 классе школы Челябинска. Успеваемость ребенка хорошая, замечаний по нарушению дисциплины нет, пропусков без уважительной причины не допускает, к учебной деятельности относится ответственно. — говорится в письме из Управления Президента Российской Федерации по работе с гражданами и организациями.

Напомним, в феврале 2017 года 4-классница из Челябинска получила от Владимира Путина неожиданный подарок - портрет Президента с подписью. Маленькая жительница южноуральской столицы отправила в Кремль поздравительное письмо на Новый год с просьбой подписать приложенную к нему открытку. Однако ответ оказался неожиданным - ученица 4-го класса получила портрет главы государства с памятным автографом.

