/ «Солидный юбилей требует солидного подарка». Президент «Трактора» оценил новый медиакуб

Борис Дубровский побывал на игре против минского «Динамо».

Президент хоккейного клуба «Трактор» посетил юбилейный матч, на котором состоялось открытие нового медиакуба. Также Борис Дубровский поздравил команду с 70-летним юбилеем. Оценить обновление ледовой арены удалось и болельщикам, которым хоккеисты подарили победу.



Команде «Трактор» — 70 лет. Солидный юбилей требует солидного подарка. Это новый медийный куб, самый большой и современный в Континентальной хоккейной лиге. Наша любимая команда достойна арены мирового уровня. Через четыре месяца арена «Трактор» примет Чемпионат мира среди юниоров по хоккею. Сегодня мы сделали к этому еще один шаг. Теперь главное — яркая, азартная игра! Удачи, друзья! С юбилеем, «Трактор»». — поздравил президент хоккейного клуба «Трактор», губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, новый медиакуб гарантирует повешение качества картинки с разрешением 4К. В медиа-кубе, кроме системы отображения, встроена система отображения судейской информации. За счет применения на медиа-кубе бесшовной технологии изображения стало возможно круговое изображение.

