Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.63 +0.59 70.5 +0.4
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК

Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК

3 из них официально зарегистрированы.
сегодня в 17:22
  |  Политика

Этап проверки подписей за кандидатов в президенты завершила Центральная избирательная комиссия. По результатам, шесть кандидатов, предоставивших документы на проверку, «чисты». Процент недействительных подписей у Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Бориса Титова («Партия роста»), Григория Явлинскиго («Яблоко») и самовыдвиженца Владимира Путина меньше 5. Такой процент обозначили как критический.

Сегодня же, 6 февраля, ЦИК зарегистрировал кандидата Владимира Путина. В его поддержку было собрано больше 1,6 миллиона пользователей.

Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями. — сообщает РИА Новости.

Ранее ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (беспартийный самовыдвиженец от КПРФ). Последнему нужно подтвердить закрытие зарубежных счетов, иначе из гонки его могут исключить. Подписи избирателей им предоставлять не нужно.

В среду, 7 февраля, планируют зарегистрировать Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Бориса Титова. Решение о регистрации Ксении Собчак и Максима Сурайкина рассмотрят на следующий день.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. В Челябинской области можно будет проголосовать без открепительного листка.

Общество
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
сегодня в 18:16
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
Политика
Кандидаты в Президенты оценили шансы на второй тур
02.02.2018
Кандидаты в Президенты оценили шансы на второй тур
Общество
Южноуральцы проголосуют на бюллетенях с QR-кодом на выборах Президента
18.01.2018
Южноуральцы проголосуют на бюллетенях с QR-кодом на выборах Президента
Общество
Советник Президента проверит готовность Челябинска к саммиту ШОС
15.01.2018
Советник Президента проверит готовность Челябинска к саммиту ШОС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
сегодня в 19:52
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
Происшествия
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
сегодня в 19:07
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
Общество
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
сегодня в 18:27
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
Общество
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
сегодня в 18:16
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
Общество
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 17:40
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
сегодня в 17:25
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
Политика
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
сегодня в 17:22
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
сегодня в 17:08
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна