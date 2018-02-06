/ Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК

3 из них официально зарегистрированы.

Этап проверки подписей за кандидатов в президенты завершила Центральная избирательная комиссия. По результатам, шесть кандидатов, предоставивших документы на проверку, «чисты». Процент недействительных подписей у Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Бориса Титова («Партия роста»), Григория Явлинскиго («Яблоко») и самовыдвиженца Владимира Путина меньше 5. Такой процент обозначили как критический.



Сегодня же, 6 февраля, ЦИК зарегистрировал кандидата Владимира Путина. В его поддержку было собрано больше 1,6 миллиона пользователей.



Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями. — сообщает РИА Новости.

Ранее ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (беспартийный самовыдвиженец от КПРФ). Последнему нужно подтвердить закрытие зарубежных счетов, иначе из гонки его могут исключить. Подписи избирателей им предоставлять не нужно.



В среду, 7 февраля, планируют зарегистрировать Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Бориса Титова. Решение о регистрации Ксении Собчак и Максима Сурайкина рассмотрят на следующий день.



Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. В Челябинской области можно будет проголосовать без открепительного листка.