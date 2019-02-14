/ Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России

Врио главы Челябинска не отстает в своем рейтинге.

Медиаитоги января подвела компания «Медиалогия». Специалисты сравнили, как часто о губернаторах регионов России писали в электронных изданиях и соцсетях. По этим данным, глава Челябинской области Борис Дубровский находится на 3 месте рейтинга. Его обогнали только «москвич» Сергей Собянин и «петербуржец» Александр Беглов.

Второе января объявлено днем траура в Челябинской области по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, соответствующее распоряжение сделал глава региона Борис Дубровский. Борис Дубровский выразил особые слова благодарности представителям специальных служб: спасателям, медикам и «всем тем, кто обеспечивает проведение работ». Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнования родным погибших в результате взрыва дома в Магнитогорске. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. - рассказали об основных событиях, в контексте которых упоминался Борис Дубровский, в компании «Медиалогия».

Отметим, что в рейтинге первых лиц областных центров отличился врио главы Челябинска Владимир Елистратов. Он оказался на втором месте по УрФО.

Врио главы города Челябинск Владимир Елистратов подал документы для участия в конкурсе по выборам градоначальника и стал седьмым претендентом на пост главы города. Также СМИ сообщали, что в Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!». Почтить память погибших в ужасной трагедии магнитогорцев пришли челябинцы и городские власти, в том числе Владимир Елистратов. Помимо этого Владимир Елистратов получил губернаторское задание: к середине февраля разработать системный механизм для наведения порядка в общежитиях и многоквартирных домах. Врио главы Челябинска Владимир Елистратов поручил своим подчинённым разобраться в причинах столь частых пожаров в доме на Салютной, 23. — сообщает «Медиалогия».

Добавим, что Владимира Елистратова обошел глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а председатель городской думы Уральской столицы Игорь Володин расположился на 3 строчке медиарейтинга.