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/ Губернатор совершил объезд контейнерных площадок по жалобам челябинцев

Губернатор совершил объезд контейнерных площадок по жалобам челябинцев

На решение проблем с вывозом мусора выделили еще 20 миллионов рублей.
сегодня в 18:50
  |  Общество

Дополнительные 20 миллионов рублей выделил губернатор Борис Дубровский на решение проблем с вывозом мусора в Челябинске. Сегодня глава региона совершил объезд нескольких площадок в Калининском и Курчатовском районах. Маршрут построили на основании обращений челябинцев. Небольшие стихийные свалки действительно были замечены, поэтому Борис Дубровский поручил привлечь к уборке еще 20 машин и несколько погрузчиков.

Сегодня фактически в антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города. Ряд аффилированных и сегодня уже можно сказать недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Я уверен, что правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям. Ситуация переломлена, но остается сложной. Поставлена задача мобилизовать все ресурсы для того, чтобы закрепить положительную динамику и полностью устранить проблему. — сообщил Борис Дубровский.

Губернатор также отметил, что нужно активизировать вывоз мусора в ночное время, усилить координацию всех действий перевозчиков. Главное управление по труду и занятости региона получило задачу ликвидировать дефицит водителей категории «С». Все это Борис Дубровский озвучил на совещании, проведенном после объезда. После выполнения поручений губернатора режим ЧС в городе будет снят.

Напомним, ранее губернатор выделял 88,7 миллиона рублей на решение проблем с мусором. Из резерва городского бюджета на эти же цели пошли 14 миллионов.

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