/ Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области

Губернатор не уступил своей позиции в майском рейтинге от АПЭК.

Завершающаяся весна выдалась богатой на политические события. Эксперты проанализировали, как изменился рейтинг влиятельности политиков Челябинской области в связи с выборами президента и решением о проведении саммитов ШОС в регионе.

Выяснилось, что первая пятерка, обладающая наиболее сильным влиянием, не изменилась. Возглавляет рейтинг губернатор Борис Дубровский, за ним идет председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и начальник управления ФСБ РФ региона Юрий Никитин. Глава Челябинска Евгений Тефтелев и вице-губернатор Евгений Голицын расположились на 4 и 5 местах соответственно.

Достойные результаты на выборах президента Российской федерации, вступление в фазу реализации инициированных губернатором Борисом Дубровским проектов проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС и строительства ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» — все это не только способствовало усилению влияния команды губернатора, но и в перспективе способно дать региону серьезные ресурсы и дополнительные возможности. — сообщил сайту «Первый областной» представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.

Чуть отстает от первой пятерки начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев — он в рейтинге на 6 позиции. На 7 — руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев. Председатель Заксобрания уступил сразу 2 позиции — Владимир Мякуш переместился на 8 позицию рейтинга, главный прокурор Челябинской области Александр Кондратьев разместился на 9 строчке, а десятку самых влиятельных политиков замкнул Александр Аристов. Потеря позиций им связана со вниманием силовых структур к ЧЭМК, совладельцем которого является Аристов.