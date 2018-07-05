/ Пресс-секретарь губернатора отказался от участия в конкурсе на должность мэра Миасса

В списке кандидатов осталось 8 человек.

Конкурсная комиссия сегодня, 5 июля, будет рассматривать документы кандидатов на должность мэра Миасса. Изначально предполагалось, что в конкурсе будут участвовать 10 человек. Однако одного кандидата, Валихана Тургумбаева, отстранили ранее, потому что он нарушил требования оформления документов. Второй, начальник пресс-службы и информации правительства Дмитрий Федечкин, сам решил выйти из предвыборной гонки.

Много раз говорил и писал, что всем нам надо любить Миасс в себе, а не себя в Миассе. Что город должен выйти из негативной повестки, перестать генерировать публичные разборки. Об этом же на днях сказал и губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский. Миасс избавится от статуса скандального города только тогда, когда в его политических кругах перестанут тянуть одеяло на себя. В том числе в таком важном вопросе, как выборы главы. Поэтому я принял решение отозвать свою кандидатуру из конкурсной комиссии. — прокомментировал свое решение Дмитрий Федечкин.

Напомним, конкурсной комиссии предстоит отобрать не менее 2 кандидатов, участвующих в выборах, чтобы потом определить среди них главу Миасса. Помимо исполняющего обязанность Григория Тонких свою кандидатуру представил экс-директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Также в списке Дмитрий Сундеев, Александр Иванов, Валентин Вертипрахов, Татьяна Якимова, Данила Михеев, Константин Башлыков.

Бывший глава городского округа Геннадий Васьков сейчас находится в СИЗО.