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/ Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния

Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния

Команда губернатора остается в лидерах.
сегодня в 11:19
  |  Политика

Агентство политических и экономических коммуникаций проанализировало политическую ситуацию в Челябинской области и составило рейтинг влияния политиков за июль. В соответствии с ним кардинальных перемен по сравнению с предыдущим месяцем не произошло. Глава региона Борис Дубровский и его команда сохранили лидирующие позиции в списке.

Определенные перестановки произошли среди политиков с «сильным влиянием». Эту группу возглавил замгубернатора Сергей Сушков, поднявшийся на 11 строчку с 17 места. Повышением отметился заместитель председателя комитет Заксобрания по экологии и природопользованию Александр Федоров. Депутат Госдумы Владимир Бурматов, наоборот, спустился с 12 на 16 позицию. Заместитель губернатора Челябинской области Раслан Гаттаров, еще в прошлом месяце завершавший топ-10 рейтинга, теперь в группе с сильным влиянием на 25-й позиции. По мнению представителя АПЭК в Челябинской области Андрея Лаврова, это связано, прежде всего, с передачей функционала по подготовке к саммитам ШОС и ЮРИКС в профильные ведомства.

Конец июля — начало августа — традиционный период политического затишья и стабилизации; она особенно заметна, учитывая естественную консолидацию региональных управленческих элит. Сезонный фактор прямо влияет на конфигурацию рейтинга 50 наиболее влиятельных политиков Челябинской области в июле 2018 года. В целом в области сохраняется довольно устойчивый элитный консенсус с последовательным ростом влияния «расширенной команды» губернатора. — констатирует представитель АПЭК на Урале, политолог Андрей Лавров.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский остается неизменным лидером регионального рейтинга АПЭК в течение долгого времени. Также глава региона занимает высокие позиции в списке глав образований страны.

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Комментарии

Сергей
12:41, 17.08.2018
За то в народном рейтинге ноль

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