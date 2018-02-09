/ Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов УрФО

В общем рейтинге глав регионов южноуральский губернатор в первой двадцатке.

Рейтинг губернаторов регионов РФ за январь составила «Медиалогия». Компания смотрела на количество упоминаний в СМИ глав регионов. По этим данным, губернатор Челябинской области Борис Дубровский вошел в ТОП-20, заняв 14 позицию. О нем сообщали 5583 раза. Из губернаторов УрФО южноуральского главу обошел только Евгений Куйвашев — Свердловская область. Они же делят первое и второе место в рейтинге губернаторов Уральского федерального округа.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил на должность министра здравоохранения региона Сергея Приколотина. Также сообщалось, что губернатором Борисом Дубровским подписано постановление о назначении Алексея Кобылина министром сельского хозяйства Челябинской области. Заместитель генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев во время визита в Челябинск провел встречу с губернатором региона Борисом Дубровским, обсудили проблемы обманутых дольщиков, наличие в регионе долгов по заработной плате и решение экологических проблем. — объяснила место в рейтинге Бориса Дубровского «Медиалогия».

Также хорошее место в рейтинге губернатору Челябинской области обеспечило сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос».



Напомним, что по итогам 2017 года Борис Дубровский занял место в первой десятке рейтинга «Медиалогии». В ТОП-50 главных медиаперсон глава Челябинской области расположился на 33 месте между Эльвирой Набиуллиной и Ольгой Васильевой.