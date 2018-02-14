/ Смотрите на 1obl.tv отчет о развитии дошкольного образования и работе ГУФСИН на Южном Урале

На повестке совещания глав муниципалитетов два вопроса.

Сегодня, 14 февраля, в правительстве Челябинской области пройдет совещание с руководителями муниципалитетов. Проведет его губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На повестке дня стоит два вопроса. Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию.



Об итогах реализации в 2017 году государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015–2025 годы» выступит министр образования и науки области Александр Кузнецов, который доложит губернатору Борису Дубровскому об обеспеченности маленьких южноуральцев местами в детских дошкольных учреждениях. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства.



Вторая тема — вопрос о производственных возможностях главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. С докладом выступит начальник региональной ГУФСИН России Виктор Брант.



Начало трансляции в 10:00. Следить за ходом совещания можно здесь.

