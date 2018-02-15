/ Борис Дубровский посетит инвестиционный форум в Сочи

Глава региона заключит ряд соглашений.

15 и 16 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, в котором принимает участие и делегация из Челябинской области. В течение двух дней глава региона Борис Дубровский проведет ряд деловых переговоров, обсудит перспективы открытия новых производств, а также подпишет несколько соглашений. Документы задекларируют участие региона в международных проектах.

В первый день форума, 15 февраля, губернатор Борис Дубровский примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» под председательством премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Также на этот день запланирован ряд деловых переговоров и подписание соглашений. В завершение губернатор обсудит с представителем компании-инвестора из Австрии размещение в регионе производства огнеупорных материалов. Также 15 февраля на площадке форума будет официально заключено концессионное соглашение по созданию и эксплуатации имущественного комплекса «Универсальная крытая ледовая арена» в Озерске. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

16 февраля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проведет стратегическую встречу с главами субъектов, в ходе которой будет обсуждаться развитие межбюджетных отношений и лучших практик реализации проектов.

