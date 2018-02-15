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/ Воинов-интернационалистов поблагодарил за мужество и самопожертвование губернатор

Воинов-интернационалистов поблагодарил за мужество и самопожертвование губернатор

15 февраля отмечают День памяти россиян, исполнивших долг за пределами Отечества.
сегодня в 11:35
  |  Общество

Военнослужащих и правоохранителей, участвовавших в конфликтах на территории других государств, вспоминают сегодня, 15 февраля. Их называют воинами-интернационалистами — название закрепилось со времен афганской войны. Ко всем южноуральцам, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества, обратился губернатор Борис Дубровский.

15 февраля наша страна отмечает День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Их мужество и подвиг, профессионализм и самопожертвование помогали восстанавливать государственность в горячих точках, преодолевать террористические угрозы, отстаивать геополитические интересы нашей страны. Мы живем в сложное и нестабильное время, когда от небольшой искры может разгореться пламя войны, которая не знает границ и обжигает всех. Светлая память нашим ребятам, погибшим в боях, и мирного неба над головой — всем остальным живущим на Земле. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что в Челябинске есть Музей памяти воинов-интернационалистов. Экспозиции рассказывают о событиях трех войн — Великой Отечественной, Афганской и Кавказской. Музей расположен на улице Дзержинского, 102.

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