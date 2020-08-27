С выбором главы определились в Центральном районе Челябинска

В гонке приняли участие 4 кандидатов.

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Сегодня, 27 августа, прошли выборы глав в трех районах Челябинска. Курчатовский, Ленинский и Центральный определились, кто ими будет управлять. Выборы были сделаны во время совещаний местных Советов депутатов.

«В Центральном районе перед депутатами выступили пять кандидатов из шести, прошедших предварительный этап и допущенные к заседанию Совета кандидатов», — сообщила «Первому областному» консультант отдела информационных проектов Челябинской городской Думы Анна Лаврова.

На пост главы Центрального района претендовали пять кандидатов: первый заместитель директора ООО «Право и финансы Максим Бакулин; индивидуальный предприниматель Артем Боровков, действующий глава района Виктор Ереклинцев; электромеханик ОАО «РЖД» дирекции по ремонту тягового подвижного состава Александр Курочкин и депутат челябинской городской Думы Владислав Орлов.

Еще один кандидат — Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых инвалидов «Березка» на заседание не пришел.

Практически единогласно, за исключением двоих воздержавшихся, главой центрального района Челябинска был избран действующий мэр — Виктор Ереклинцев.

В двух других районах с выбором депутаты пока не определились, но имена новых глав Калининского и Ленинского районов также станут известны уже сегодня.