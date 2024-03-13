Руководители крупных предприятий Челябинской области обратились к своим коллективам в канун выборов президента

Они призвали каждого выразить свою гражданскую позицию

Участие в голосовании на выборах президента станет залогом стабильного поступательного развития страны, регионов и городов. В этом уверены руководители крупных предприятий Челябинской области, которые обратились к своим коллективам в канун важного политического события.



Так, гендиректор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев считает, что предстоящие выборы — это не просто избрание президента, но сохранение суверенитета России, права на самоопределение и традиционных ценностей. Он также отметил экономические успехи ММК, обусловленные в том числе вниманием высшего руководства страны к развитию отечественной металлургии и всей российской промышленности.

«Это внимание выражается в постановке задач, актуальных для экономики, определении векторов и направлений развития отраслей, создании условий для реализации поставленных целей. На предстоящих выборах президента России мы должны определить, насколько уверенным и благополучным будет наше будущее. Неважно, выбрали ли вы способ дистанционного электронного голосования, как это сделал я, или собираетесь посетить избирательный участок, — я призываю вас выполнить свой гражданский долг, проголосовать и сделать свой выбор. Сегодня от гражданской активности и ответственности каждого из нас зависит будущее России», — обратился к магнитогорцам Павел Шиляев.

Не должны остаться в стороне от определения будущего страны работники «ЧТЗ-Уралтрак».

«За многолетнюю историю работы Челябинского тракторного завода его коллектив всегда был вместе со своей страной, на передовой ключевых политических событий. Сегодня для коллектива важно продолжить взятый нашим президентом курс по развитию промышленности, отечественного военно-промышленного комплекса: продолжить работать на повышение выпускаемой продукции, техперевооружать и модернизировать производство. Вместе со своей семьей я обязательно пойду на избирательный участок, призываю каждого сотрудника завода сделать то же самое, выполнив свой гражданский долг», — обратилась к коллегам врио гендиректора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова.

Создатели ядерного щита страны, жители южноуральских «запреток», как никто понимают стоящие перед страной задачи, уверен гендиректор ФГУП ПО «Маяк» Андрей Порошин.

«В условиях внешнего давления мы должны объединиться, должны решить судьбу своей страны, направление ее развития на ближайшие несколько лет. Важно, чтобы это развитие было спокойным и равномерным, без каких-либо безумных экспериментов и шараханий из стороны в сторону. Помните, что ваше ответственное решение, ваш голос важны для будущего страны, города, предприятия, вашей семьи. Ждем всех на выборах», — подчеркнул Андрей Порошин.

«Уважаемые коллеги, на нас лежит большая ответственность за мир и будущее России. Примите участие в голосовании. Задач на ближайшее будущее у нас много. Нам обязательно нужно победить в СВО. Нужны стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Только они гарантируют нам достойную жизнь, откроют новые горизонты и дадут силы для научного прорыва и технологического суверенитета. Я обязательно пойду на выборы и обращаюсь к вам с призывом проявить гражданскую сознательность, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны. Наши голоса определят, какая судьба ждет предприятие в последующие годы и как будут развиваться атомная отрасль, Челябинская область, Россия. От нашего выбора зависит благополучие города и счастье наших семей. За кого проголосовать — это личное решение каждого. Уверен, что работники РФЯЦ-ВНИИТФ как никто понимают те задачи, которые стоят сегодня перед государством и ядерным центром», — отметил директор РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина (Снежинск) Михаил Железнов.