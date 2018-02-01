/ Резервные 900 миллионов рублей получила Челябинская область на госзакупках

﻿Сэкономленные средства сокращают дефицит бюджета.

Челябинская область в прошедшем году сэкономила 900 миллионов рублей, благодаря работе по формированию резерва. Инициатива принадлежала губернатору Борису Дубровскому. В резервной фонд, созданный по его поручению, поступали средства, сэкономленные на госзакупках. Такая работа продолжается.

Полученный процент экономии свидетельствует о правильности формирования заказчиками начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если процент экономии был бы больше (например, 20% — 30%), то это свидетельствовало бы о нарушениях при формировании начальной (максимальной) цены контракта. — рассказал начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев.

Сэкономленные деньги позволяют Челябинской области оперативно закрывать госдолг и сокращать дефицит бюджета.

Наполняемость казны растет, причем большую часть этих средств регион зарабатывает самостоятельно в виде налоговых и неналоговых доходов. — подчеркнул Борис Дубровский.

Сам бюджет сохраняет социальную направленность: на эту сферу выделяют 75% всех денег.

Напомним, что в УрФО по госзакупкам лидирует Челябинская область. Таковы данные за первую половину 2017 года. Она опережает соседние регионы в экономности, эффективности планирования, конкурентности. Общий объем госзакупок на Южном Урале в указанный период составил 1,9 триллиона рублей, и 70% — это закупки местных заказчиков.