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/ Министерства обучились оформлению закупок по просьбе южноуральских промышленников

Министерства обучились оформлению закупок по просьбе южноуральских промышленников

Инициативу предприятий одобрил губернатор.
сегодня в 14:45
  |  Общество

Южноуральским министерствам объяснили, как правильно оформлять закупки на едином портале, чтобы больше промышленников могло участвовать в конкурсе. К региональным ведомствам с такой инициативой вышел Федеральный фонд развития промышленности. Представители сообщили, что сегодня не все предприятия получают детальную информацию о товарах, которые нужны министерствам, и это нужно исправлять. Губернатор Борис Дубровский согласился с этим.

Мы вышли с инициативой и мы благодарны, что Борис Александрович поддержал ее. Это утверждение комплекса мер по повышению удобства работы промышленных предприятий региона с органами власти. — прокомментировал замдиректора Фонда развития промышленности Владимир Распопов.

После мастер-класса состоятся и другие мероприятия по взаимодействию министерств и промышленников. Они вошли в «дорожную карту», которую сейчас изучает губернатор. В скором времени планируют немного модернизировать систему ГИСП, где проходят торги. Предприятия смогут сами предлагать свои услуги ведомствам-заказчикам.

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