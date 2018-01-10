/ Бюджет Челябинской области пополнился 225 неналоговыми миллионами

Источниками стали арендные платежи, дивиденды по акциям, отчисления областных предприятий.

Управление государственным имуществом перечислило в бюджет 225 миллионов рублей, полученных не из налоговых выплат. Поступления за 2017 год сформировались из пользования земельными участками, а также распоряжением недрами. Большую часть поступлений — 124 миллиона рублей, составили арендные платежи.

Увеличение неналоговых доходов по этому показателю связано с вовлечением в хозяйственный оборот земельных участков на аукционах и повышением эффективности работы с арендаторами по погашению задолженностей. — рассказал сайту «Первый областной» министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.



58 миллионов пришлось на продажу и списание имущества, а также реализацию пакетов акций, 30 миллионов составили дивиденды по акциям и отчисления части прибыли областных унитарных предприятий. Всего от распоряжения недрами в доход областного бюджета поступило 13,3 миллиона рублей.

