Сегодня, 9 августа, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт опубликовала рейтинг претендентов на должность руководителя управления молодёжной политики Челябинской области. Напомним, жители Челябинской области сами отдавали голоса за кандидатов посредством голосования на странице политика в социальной сети Instagram.
«Благодарю вас за активность при голосовании. Каждый из кандидатов открылся с новой стороны. Стало понятнее, „какие силы“ стоят за каждым претендентом, кто поддерживает каждого кандидата. Это и молодежные объединения, и общественные организации, и студенты, и спортсмены, и блогеры. Люди с активной жизненной позицией, готовые менять и меняться. Сегодня хочу назвать итоги в цифрах и реальном количестве голосов, отданных за кандидатов»,— написала Ирина Гехт.
Свои голоса южноуральцы отдали следующим образом:
- Буданов Геннадий Владимирович — 648 голосов
- Яковлев Евгений Геннадьевич — 567 голосов
- Тюрина Наталья Анатольевна — 411 голосов
- Петрин Денис Юрьевич — 371 голос
- Ваулин Григорий Сергеевич — 294 голоса
- Янина Лидия Сергеевна — 275 голосов
- Калимуллина Светлана Гаязовна — 274 голоса
- Пидуков Владислав Николаевич — 156 голосов
- Бороздин Сергей Алексеевич — 134 голоса
- Михеев Данила Евгеньевич — 125 голосов
- Ворожцов Игорь Павлович — 123 голоса
- Ратошнюк Артем Николаевич — 65 голосов
- Гредина Наиля Ринатовна — 60 голосов
- Кузнецова Елена Николаевна — 48 голосов
- Демин Виталий Вячеславович — 44 голоса
- Митошоп Вячеслав Сергеевич — 40 голосов
По словам первого вице-губернатора, данный рейтинг будет учтён при проведении очного тура и собеседования с кандидатами, которые пройдут на следующей неделе. После этого губернатор Челябинской области примет окончательное решение.