Рейтинг претендентов на должность руководителя «молодёжки» опубликовала Ирина Гехт

Решение остаётся за губернатором Алексеем Текслером.

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Сегодня, 9 августа, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт опубликовала рейтинг претендентов на должность руководителя управления молодёжной политики Челябинской области. Напомним, жители Челябинской области сами отдавали голоса за кандидатов посредством голосования на странице политика в социальной сети Instagram.

«Благодарю вас за активность при голосовании. Каждый из кандидатов открылся с новой стороны. Стало понятнее, „какие силы“ стоят за каждым претендентом, кто поддерживает каждого кандидата. Это и молодежные объединения, и общественные организации, и студенты, и спортсмены, и блогеры. Люди с активной жизненной позицией, готовые менять и меняться. Сегодня хочу назвать итоги в цифрах и реальном количестве голосов, отданных за кандидатов»,— написала Ирина Гехт.

Свои голоса южноуральцы отдали следующим образом:

Буданов Геннадий Владимирович — 648 голосов

Яковлев Евгений Геннадьевич — 567 голосов

Тюрина Наталья Анатольевна — 411 голосов

Петрин Денис Юрьевич — 371 голос

Ваулин Григорий Сергеевич — 294 голоса

Янина Лидия Сергеевна — 275 голосов

Калимуллина Светлана Гаязовна — 274 голоса

Пидуков Владислав Николаевич — 156 голосов

Бороздин Сергей Алексеевич — 134 голоса

Михеев Данила Евгеньевич — 125 голосов

Ворожцов Игорь Павлович — 123 голоса

Ратошнюк Артем Николаевич — 65 голосов

Гредина Наиля Ринатовна — 60 голосов

Кузнецова Елена Николаевна — 48 голосов

Демин Виталий Вячеславович — 44 голоса

Митошоп Вячеслав Сергеевич — 40 голосов

По словам первого вице-губернатора, данный рейтинг будет учтён при проведении очного тура и собеседования с кандидатами, которые пройдут на следующей неделе. После этого губернатор Челябинской области примет окончательное решение.