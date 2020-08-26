Руководитель молодёжи Челябинской области станет известен уже на этой неделе

В финал вышли четыре кандидата.

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Уже на этой неделе в Челябинской области выберут руководителя молодёжной политики. Об этом сайту «Первый областной» сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Я думаю, что если Алексею Леонидовичу Текслеру графит позволит, то руководителя молодёжной политики выберут уже в эту пятницу. Губернатор встретится с четырьмя кандидатами в личном режиме, проведёт с ними собеседование, и решение будет принято»,— рассказала Ирина Гехт.

Всего на должность руководителя челябинской молодёжью было подано 25 заявок, из них к конкурсу допустили 16 человек. Затем комиссия выбрала четырёх кандидатов. И, по словам Ирины Гехт, все они люди образованные, активные и достойные.

«В финальную четвёрку вошли председатель регионального отделения „Российского союза молодежи“ Светлана Калимуллина, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования в УрФО Геннадий Буданов, руководитель комитета по делам закупок управления делами правительства Челябинской области Евгений Яковлев и консультант департамента молодежной политики министерства высшего образования и науки РФ Лидия Янина. Среди них есть прямо очевидный лидер, другие ребята немного идут с отставанием. Но все они люди достойные, и поэтому мы решили ещё раз пообщаться с этой четвёркой»,— добавила первый вице-губернатор Челябинской области.

Напомним, конкурс на должность руководителя Главного управления молодёжной политики стартовал 7 июля этого года. К участию принимались только заявки от тех южноуральцев, которые имеют высшее образование и не менее четырёх лет стажа государственной гражданской службы.