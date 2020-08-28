«Молодёжку» Челябинской области возглавит представительница прекрасного пола

Губернатор определился с кандидатурой руководителя управления молодёжной политики.

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Алексей Текслер принял решение о назначении руководителя возрожденного главного управления молодёжной политики региона. Конкурс на замещение должности был объявлен 7 июля. Занять кресло руководителя южноуральской «молодёжки» изъявили желание 25 человек, 16 из которых прошли во второй тур.

«По итогам открытого конкурса на должность руководителя Главного управления молодежной политики Челябинской области губернатор Алексей Текслер принял решение назначить на этот пост Светлану Калимуллину. Она показала лучший результат в ходе очного тура конкурса и собеседований с отборочной комиссией», — сообщили в региональном правительстве.

Светлане Калимуллиной 32 года, с молодежью Челябинской области она работает очень давно. В настоящее время является председателем «Российского Союза Молодёжи» и заместителем директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Новый руководитель ГУМП приступит к своим обязанностям после прохождения необходимых проверочных мероприятий.