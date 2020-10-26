Стали известны муниципалитеты Челябинской области с наибольшим миграционным приростом

Данные по итогам 2019 года опубликовал «Глав.Индекс».

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Рейтинг муниципалитетов Челябинской области с наибольшим миграционным приростом опубликовал телеграм-канал «Глав.Индекс». По данным канала, наибольший прирост по итогам 2019 года показал Сосновский район — 4 012 человек, главой района является Евгений Ваганов. Следующую строку рейтинга занимает Магнитогорск с показателем 1 216 человек, глава — Сергей Бердников. Третью строку, с показателем 548 человек, занимает Троицк, глава — Александр Виноградов.

«Сосновский район — пригород Челябинска за счет естественной миграции нижней страты среднего слоя в малоэтажную и частную загородную застройку. Показатели миграции на юге региона растут преимущественно за счет миграции, часто — бегства русскоязычного населения из Средней Азии», — прокомментировал ситуацию по лидирующим в рейтинге муниципалитетам политолог Андрей Лавров.

Четвертую строку рейтинга занимает Миасс с приростом в 515 человек, глава — Григорий Тонких. Завершает список Чебаркуль — 474 человека, глава — Сергей Ковригин.