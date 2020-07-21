В десятку самых вежливых городов России вошел Челябинск

Опрос проводили в 20 российских городах.

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Челябинск попал в рейтинг самых вежливых городов Российской Федерации. Опрос проводили сразу в двадцати городах России. На вопросы, позволяющие определить уровень вежливости, ответили 2400 респондентов, тем самым позволив сделать выборку, по которой составлялся рейтинг.

«Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: „Скажите, Вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми?“, „Вы всегда даете возможность собеседнику высказать свою точку зрения?“, „Вы часто перебиваете собеседника во время разговора?“, „Вы можете назвать себя вежливым человеком?“», — сообщает проводившее опрос исследовательское агентство Zoom market.

Первое место в рейтинге вежливых городов занял Нижний Новгород, второе — Новосибирск, третье — Томск. Челябинск же занял 10 строку рейтинга. Последнюю, 20 строчку, занимает Воронеж.