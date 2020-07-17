«Чтобы школа была живой, в нее нужно вложить душу»: Алексей Текслер осмотрел новую учебную организацию в Магнитогорске

Уже в сентябре 1000 учеников сможет начать в ней обучение.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 17 июля 2020 года, работает в Магнитогорске. Первым объектом, который глава региона посетил, стала новая школа в 145 микрорайоне.

На данном этапе строительство нового образовательного учреждения уже завершается. Школа площадью девять тысяч квадратных метров сможет принять 1000 учеников. Запуск планируют уже к 1 сентября 2020 года.

«1 сентября она точно должна открыться, то есть сдать объект нужно в августе. Набрали педагогический коллектив? Чтобы школа была живой, в нее нужно вложить душу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников отметил, что в педколлектив уже готов. Более того, именно их привлекают к тому, чтобы доделать последние штрихи: те, кто будет эксплуатировать кабинеты и школы, смотрят и корректируют детали, чтобы им было удобнее работать.

Ранее родители школьников, проживающих в 145 микрорайоне, были вынуждены возить детей в образовательные учреждения в соседних микрорайонах. Теперь ученики смогут посещать школу, которая расположена рядом с домом.