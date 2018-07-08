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/ Губернатор выразил надежду на хороший урожай после масштабного празднования Сабантуя

Губернатор выразил надежду на хороший урожай после масштабного празднования Сабантуя

На мероприятие прибыли 20 тысяч человек.
сегодня в 14:56
  |  Общество

Праздник Сабантуй с размахом прошел в Троицке. На мероприятие съехались представители трех народов — татары, башкиры и казахи. Не упустил возможность ближе познакомиться с культурами, гармонично сосуществующими в Челябинской области, и губернатор Борис Дубровский. Его провели по трем подворьям и пригласили к дастархану.

Поздравляю вас с замечательным праздником. Сабантуй давно перешел национальные границы. Он близок всем народам, которые живут в нашей Челябинской области. Всех нас одинаково объединяет любовь к родной земле. Мы умеем и любим работать, хорошо знаем свое дело. Пусть родная земля отблагодарит всех за весенние труды и подарит богатый урожай. Здоровья вам, счастья, хорошей погоды и удачи во всех начинаниях. Вместе с организаторами праздника я от души приветствую вас и говорю по традиции: Рахим итэгез, дуслар! Добро пожаловать, друзья. — обратился к присутствующим на празднике Борис Дубровский.

Целый день на Сабантуе, прошедшем в Троицке, звучала музыка, готовилась еда, шли соревнования по национальным видом спорта. Всего, как сообщают организаторы, 20 тысяч человек посетили масштабный праздник.

Напомним, что Сабантуй — это праздник окончания полевых работ, однако слово давно стало нарицательным. Сегодня сабантуй ассоциируется с шумным хлебосольным весельем, которое умеют организовывать татары, башкиры и казахи.

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