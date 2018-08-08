/ Полпред по УрФО впервые прибыл на Южный Урал

Николай Цуканов уже посетил челябинский аэропорт.

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе прибыл на Южный Урал впервые после своего назначения. Николай Цуканов посетит несколько объектов на Южном Урале. Особое внимание будет уделено стройкам к саммитам ШОС и БРИКС.

Вместе с Николаем Цукановым объезд проводит губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Челябинска Евгений Тефтелев и представители министерств.

Полпред уже прибыл в Челябинск. Осмотр начался с челябинского аэропорта. Там Николаю Цуканову показали план строительства, посмотрели на стройку. После этого делегация поедет на «Мечел», а потом их ждут на строительной площадке конгресс-холла «Таганай». Там в закрытом режиме пройдет совещание. — передает с места событий корреспондент программы «Время Новостей» Яна Тормина.

Отметим, что до этого Николай Цуканов побывал в соседней Свердловской области. Там полпред встретился с главой Екатеринбурга Александром Якобом.