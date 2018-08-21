Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 +0.3 76.72 +0.54
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский представил дорожную карту по улучшению экологической ситуации

Борис Дубровский представил дорожную карту по улучшению экологической ситуации

Проект одобрен в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
сегодня в 11:51
  |  Общество

Институт развития Росконгресс поддержал план по изменению экологической обстановки в Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Улучшения должны произойти в ближайшие 2 года. Губернатор Челябинской области представил дорожную карту, которая охватывает несколько направлений.

В настоящее время разработан проект дорожной карты, направленный на улучшение состояния окружающей среды, качества атмосферного воздуха, озеленение и благоустройство территорий Челябинска. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В частности, программа включает в себя покупку 75 газомоторных автобусов, которые ездят на природном газе, очистку реки Миасс и высадку 10 тысяч саженцев. Также в проект включены мероприятия по снижению уровня выбросов промышленными предприятиями.

Реализация намеченного плана работ позволит в значительной степени улучшить ситуацию с экологией в мегаполисе. Считаю проработку этого вопроса важным перед проведением и обеспечением председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, после успешной реализации названных шагов будет разработана экологическая программа до 2025 года.

Политика
Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния
17.08.2018
Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния
Общество
Борис Дубровский потребовал подготовить регион к отопительному сезону к 1 сентября
16.08.2018
Борис Дубровский потребовал подготовить регион к отопительному сезону к 1 сентября
Общество
Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам
15.08.2018
Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам
Общество
Борис Дубровский: «Режим ТОСЭР даст рывок Миассу»
13.08.2018
Борис Дубровский: «Режим ТОСЭР даст рывок Миассу»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Ремонтник скончался от удара кабиной лифта
сегодня в 14:33
Ремонтник скончался от удара кабиной лифта
Общество
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 14:04
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
Происшествия
Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку
сегодня в 13:43
Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку
Общество
Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста
сегодня в 12:39
Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста
Общество
Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте
сегодня в 12:34
Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте
Общество
Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию
сегодня в 12:23
Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию
Спорт
Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
сегодня в 12:16
Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
Общество
Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР
сегодня в 11:56
Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6