/ Борис Дубровский представил дорожную карту по улучшению экологической ситуации

Проект одобрен в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Институт развития Росконгресс поддержал план по изменению экологической обстановки в Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Улучшения должны произойти в ближайшие 2 года. Губернатор Челябинской области представил дорожную карту, которая охватывает несколько направлений.

В настоящее время разработан проект дорожной карты, направленный на улучшение состояния окружающей среды, качества атмосферного воздуха, озеленение и благоустройство территорий Челябинска. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В частности, программа включает в себя покупку 75 газомоторных автобусов, которые ездят на природном газе, очистку реки Миасс и высадку 10 тысяч саженцев. Также в проект включены мероприятия по снижению уровня выбросов промышленными предприятиями.

Реализация намеченного плана работ позволит в значительной степени улучшить ситуацию с экологией в мегаполисе. Считаю проработку этого вопроса важным перед проведением и обеспечением председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, после успешной реализации названных шагов будет разработана экологическая программа до 2025 года.