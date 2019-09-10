«Решение единогласное»: почему Павла Рыжего вернули в челябинскую политику

Он займет должность министра промышленности региона.

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В Челябинской области необычным способом выбрали кандидата на должность министра промышленности. Процедура конкурса состояла из трех этапов: заочный — подача документов; очный — тестирование; последний решающий этап — собеседование.

В состав комиссии вошли 12 человек, среди них чиновники и государственные служащие.

«Удивил новый формат выбора человека. Почти никогда не выбирали чиновников на высшие должности подобным образом. Это мощный сигнал, новый руководитель области Алексей Текслер отмечает, что важны в первую очередь знания и нацеленность на результат», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Константин Захаров.

На первый этап заявились 29 человек. После заочного этапа отсеяли шестерых. На втором этапе задачи исключать конкурсантов не стояло. По результатам собеседования комиссия единогласно выбрала победителя. Им стал Павел Рыжий, ранее занимавший эту должность в региональном правительстве.

«Не хотел бы давать оценок кандидатам. По итогам очевидно, что решение было единогласным, что Павла Анатольевича Рыжего все рекомендовали на эту должность. Мы с ним никогда не работали вместе, так получилось, что мы работали в разное время в правительстве. Очевидно, что как чиновник, он был более подготовлен, чем остальные», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Отметим, что конкурс завершился 5 сентября. Приступить к новой должности Павел Рыжий сможет только после того, как его кандидатура пройдет процедуру согласования в Минпромторге РФ.

Напомним, решение о возрождении министерства промышленности региона принял Алексей Текслер. Глава региона открыл конкурс на замещение вакантной должности его руководителя. В задачи ведомства войдет создание в области новых предприятий и рабочих мест.