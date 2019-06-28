Алексей Текслер назначил нового министра экономразвития Челябинской области

Пост займет Иван Куцевляк, являвшийся советником главы региона.

Глава Челябинской области Алексей Текслер занялся кадровыми перестановками. Вчера, 27 июня, должность министра экономического развития Челябинской области покинул Сергей Смольников. По решению Алексея Текслера ее займет Иван Куцевляк. В настоящее время он занимает должность советника губернатора.



До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в Министерстве энергетике Российской Федерации. Имеет стаж региональной государственной гражданской службы. С 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Отметим, что Сергей Смольников займет должность советника губернатора Челябинской области.

