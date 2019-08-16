Назначен новый министр промышленности Челябинской области

Должность заняла Ирина Акбашева.

У возрожденного ведомства в Челябинской области появился руководитель. Соответствующий документ подписал Алексей Текслер.

Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначена Ирина Акбашева. Ранее она занимала кресло первого заместителя министра экономразвития Челябинской области. Оно выполняло большинство функций возрожденного ведомства с 2014 года.

«До назначения Министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области назначить исполняющим обязанности Министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Акбашеву Ирину Викторовну», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

12 августа глава Алексей Текслер объявил о начале открытого конкурса на должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Заочное тестирование кандидатов, для которого им необходимо предоставить данные о себе и своих способностях, закончится 23 августа.

Напомним, что о создании министерства промышленности Алексей Текслер объявил в конце мая. Ведомство займется развитием отрасли. Среди задач - создавать новые современные предприятия и рабочие места.