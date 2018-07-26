/ Губернатор Челябинской области повысил размер прожиточного минимума

Соответствующее постановление подписано главой региона.

Борис Дубровский установил размер прожиточного минимума на Южном Урале. В новом квартале эта сумма возросла для всех категорий населения, в том числе работающих граждан, детей и пенсионеров. Соответствующее постановление подписано главой региона.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ», законами Челябинской области постановляю установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения — 9689 рублей; для трудоспособного населения — 10 344 рубля; для пенсионеров 7979 рублей; для детей 10 147 рублей. — говорится в постановлении губернатора Бориса Дубровского.

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Напомним, в прошлом квартале прожиточного минимума был ниже. Для трудоспособного населения эта сумма равнялась 9581 рублю, для пенсионеров — 7415 рублей, для детей — 9258 рублей. Сейчас действия региональных властей направлены на приравнивание МРОТ и прожиточного минимума.