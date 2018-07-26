Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.08 +0.16 73.75 +0.22
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+29 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 12:51
Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок
До встречи участников с жюри осталось меньше суток.
/ Губернатор Челябинской области повысил размер прожиточного минимума

Губернатор Челябинской области повысил размер прожиточного минимума

Соответствующее постановление подписано главой региона.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Борис Дубровский установил размер прожиточного минимума на Южном Урале. В новом квартале эта сумма возросла для всех категорий населения, в том числе работающих граждан, детей и пенсионеров. Соответствующее постановление подписано главой региона.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ», законами Челябинской области постановляю установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения — 9689 рублей; для трудоспособного населения — 10 344 рубля; для пенсионеров 7979 рублей; для детей 10 147 рублей. — говорится в постановлении губернатора Бориса Дубровского.

Полная версия размещена здесь.

Напомним, в прошлом квартале прожиточного минимума был ниже. Для трудоспособного населения эта сумма равнялась 9581 рублю, для пенсионеров — 7415 рублей, для детей — 9258 рублей. Сейчас действия региональных властей направлены на приравнивание МРОТ и прожиточного минимума.

Общество
Кассационный суд сделает Челябинск центром административной жизни Урала
сегодня в 12:02
Кассационный суд сделает Челябинск центром административной жизни Урала
Общество
Новый размер МРОТ достиг уровня прожиточного минимума с 1 мая
01.05.2018
Новый размер МРОТ достиг уровня прожиточного минимума с 1 мая
Общество
Новый прожиточный минимум установлен на Южном Урале
08.02.2018
Новый прожиточный минимум установлен на Южном Урале
Общество
Депутаты одобрили проект увеличения МРОТ до прожиточного минимума
15.12.2017
Депутаты одобрили проект увеличения МРОТ до прожиточного минимума
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео
  
сегодня в 17:07
Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео
Общество
Малкин обогнал Кузнецова и Шейк в рейтинге знаменитостей Forbes
сегодня в 16:46
Малкин обогнал Кузнецова и Шейк в рейтинге знаменитостей Forbes
Общество
Дикая малина поспела в южноуральских лесах
сегодня в 16:40
Дикая малина поспела в южноуральских лесах
Спорт
Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками
сегодня в 16:31
Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками
Общество
Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год
сегодня в 16:07
Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год
Хоккей
Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»
сегодня в 16:04
Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»
Общество
Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра
сегодня в 15:14
Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра
Общество
Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim
сегодня в 15:11
Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6