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/ Молодые депутаты предложили убрать администрации из малых населенных пунктов региона

Молодые депутаты предложили убрать администрации из малых населенных пунктов региона

Возможную реформу местного самоуправления обсудили с губернатором.
сегодня в 16:42
  |  Политика

Молодые депутаты рассказали губернатору Борису Дубровскому, как видят политическое устройство в своих районах. На встрече главы региона с политиками подняли вопрос укрупнения некоторых районов в городские округа. Депутаты предлагают провести такую реформу в Саткинском, Нязепетровском и Кусинском районах. В последнем 5 поселений, в каждом свой глава и совет депутатов. Бюрократические проволочки — бич администрации района, а виной всему раздробленность. Вместо этого в Кусе хотят поместить одну команду управленцев, занимающуюся всеми поселениями.

Практика показывает, что сейчас и граждане, и государство ищут эффективные формы взаимодействия, в том числе совершенствования системы управления на муниципальном уровне. Это не только сокращение расходов на управленческий аппарат, а качественное исполнение функционала органами местного самоуправления и органами государственной власти в территориях. — пояснил заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Полномочия главы города уже исполняет районный руководитель в Ашинском и Саткинском районах. В Московской, Калининградской и Оренбургской областях тоже пережили реформу местного самоуправления, все прошло успешно.

Необходимо изучить лучшие практики и применить на территории Челябинской области те, что максимально работают. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Малые поселения не оставят совсем без власти, там будет представитель, который сделает процесс обращения в районную администрацию легче и быстрее.

Нам надо людей убедить: мы вас не забудем, будет лучше. Более компетентные руководители, практика принятия решений, ваши интересы обеспечит депутатский корпус, мы снизим управленческие затраты и направить эти ресурсы на развитие. Уже сейчас в нашем разговоре нужно искать аргументы. — добавил Борис Дубровский.

Предложения будут оформлены в единый документ до конца первого квартала 2019 года. Молодые депутаты сделают это вместе с аппаратом правительства Челябинской области, просчитав риски и проанализировав последствия.

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