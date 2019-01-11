/ Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с юбилеем

«Южноуральцы внесли большой вклад в экономику страны, благодаря чему Челябинская область стала одним из ведущих регионов России», — отметил губернатор.

Борис Дубровский поздравил жителей региона с юбилеем области. В этом году ей исполняется 85 лет. Губернатор отметил, что за время своего существования регион прошел большой и трудовой путь.

За 85 лет пройден огромный трудовой путь. Южноуральцы внесли большой вклад в экономику страны, в развитие многих отраслей, благодаря чему Челябинская область стала одним из ведущих регионов России. В общей заслуге труд многих поколений наших земляков, наша постоянная забота и искренняя любовь к родному краю. Мы гордимся своей родной областью и готовы сделать ее лучше, приумножая экономический, научный и культурный потенциал Южного Урала, достойно решая самые сложные и многогранные задачи. В этот юбилейный год желаю всем южноуральцам здоровья, счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо нашей родной области. — сказал в своем обращении Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, к юбилею области приурочен ряд акций и мероприятий. Например, каждый новорожденный в 2019 году получит специальный подарок. В состав набора войдут вещи, необходимые ребенку в первые месяцы жизни.