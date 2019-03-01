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/ На ремонт автомобильных дорог Челябинской области направят 1,2 миллиарда рублей

На ремонт автомобильных дорог Челябинской области направят 1,2 миллиарда рублей

Депутаты заксобрания внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
сегодня в 10:39
  |  Общество

В законопроекте предусмотрено увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 855 миллионов рублей. Большая часть этих средств будет направлена на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью.

Речь идет о сумме более 616 миллионов рублей. Кроме того, 197,8 миллионов рублей будет направлено на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года; более 40 миллионов рублей будут направлены на мероприятия по поддержке занятости. — подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Мякуш.

В законопроект были включены неучтенные ранее остатки средств областного бюджета на начало 2019 года.

Большая часть средств, а это почти 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в Челябинске, средства областного бюджета в сумме 100 миллионов рублей пойдут на обеспечению жильём всех граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Магнитогорске на условиях софинансирования из федерального бюджета. — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Министр отмечает, что за счет средств областного бюджета будут отремонтированы здания двух театров: в Челябинске и в Магнитогорске. Также будет произведен капремонт в горбольнице Златоуста, чтобы разместить там кардиодиспансер. Часть средств из бюджета пойдет на благоустройство и строительство объектов ЖКХ, а также для переселения из ветхо-аварийного жилья.

Общие параметры областного бюджета по доходам составят — 175 784,9 миллионов рублей, по расходам — 191 278,5 миллионов рублей.

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Комментарии

Александра
13:20, 01.03.2019
Для людей это просто сухие цифры, правда, немаленькие. Город должен преобразиться.

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