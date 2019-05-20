/ Алексей Текслер: «Если за 5 лет депутаты не справятся, вернемся к прямым выборам»

Состоялась встреча главы Челябинской области с Заксобранием.

Прямые выборы депутатов Гордумы вернут в Челябинскую область, если от текущего созыва не увидят нужный результат. Об этом заявил Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного собрания области. Глава Челябинской области отметил, что основа региона — жители, а они не всегда понимают, у кого из народных избранников искать помощи и защиты.

Хочу обсудить с вами вопрос организации местного самоуправления. На каждого депутата сейчас приходится в разы меньше жителей, чем раньше. Но люди не могут решить проблемы на этом уровне. Они не всегда знают своих депутатов. Я считаю, что должны быть изменения. Если за 5 лет депутаты не справятся, вернёмся к прямым выборам депутатов Гордумы. — сообщил Алексей Текслер.

Отметим, что план работы Заксобрания и регионального правительства подробно обсудят 30 мая, во время обращения Алексея Текслера к ЗСО.

Отметим, что взаимодействие с Заксобранием должно быть очень плотным, поскольку глава ЗСО Владимир Мякуш стал одним из первых представителей региональной власти, с которым познакомился Алексей Текслер.