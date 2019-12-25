«Разворот Текслера» признали лучшей управленческой практикой

Челябинская область приняла участие в двух номинациях всероссийской премии.

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Экспертный институт социальных исследований вручил награды губернаторам субъектов России награды в рамках первой премии «Лучшие региональные практики». Челябинская область представила на суд жюри два управленческих решения в номинациях «Серебряный возраст» и «Открытый диалог». Последняя принесла региону победу. В ней был представлен ставший уже знаменитым #разворотТекслера. Так журналисты прозвали практику губернатора посещать во время рабочих поездок в муниципалитеты проблемные территории, о которых ему сообщали в инстаграме жители. Открытость и нацеленность на диалог с людьми Алексея Текслера была по достоинству оценена на всероссийском уровне.

«Сегодня глава региона — это человек, безусловно, неравнодушный. С одной стороны он должен обладать такими качествами как открытость и искренность, с другой стороны он должен жестко контролировать выполнение принятых им решений. Диалог, обратная связь с гражданами, оперативное решение проблем, безусловно, становится критически важной компетенцией. Коммуникации сегодня становятся уже не просто какой-то прихотью или игрушкой, а очень важным инструментом, для ежедневной деятельности», — Алексей Жарич, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам.

В номинации «Серебряный воздух» регион рассказал о программе по бесплатному обеспечению пенсионеров препаратами для снижения артериального давления и сахара в крови. В ней примут участие порядка 10 000 человек, 55 медицинских учреждений, а из областного бюджета на эти цели выделят 131 миллион рублей.

«Надеюсь, что в следующем году номинаций, в которых будет участвовать Челябинская область, будет больше. Возможно, и побед будет больше. Ну, а „разворот“ это про неравнодушие, про то, что, если ты увидел или услышал проблемы, ты должен углубиться и не пройти мимо», — поделился Алексей Текслер.

Высказались о получении награды губернатором и челябинские политологи, которые считают, что она абсолютно заслужена. Директор Челябинского филиала РанХИГС, доктор политических наук, Сергей Зырянов отметил, что как только Алексей Текслер появился в регионе, он сразу был ориентирован на постоянный диалог.

«Его диалоги происходят в разных направлениях: непосредственный прямой контакт, например. Куда бы он не приезжал, в любой город или населённый пункт региона, всегда происходит общение с населением, с представителями социальной поддержки, с бюджетниками. Также у него активно развиты интернет-ресурсы, в сравнении с соседними регионами заметно, что у него больше подписчиков, он сам проявляет активность, поэтому, безусловно, победа в данной номинации абсолютно заслужена», — отметил Сергей Зырянов.

Всего конкурсная комиссия премии «Лучшие региональные практики» ознакомились с более чем 700-ми проектами, которые предоставили регионы. В завершении церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириленко отметил, что интеллект, неравнодушие и управленческие способности лидера — главные качества для хорошего губернатора.