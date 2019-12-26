«Выполнение запроса на открытость власти»: политолог о социальных сетях Алексея Текслера

Дарья Кислицина отмечает, что по обратной связи можно оценивать деятельность губернатора.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял первое место среди глав регионов Российской федерации в рейтинге, который учитывал активность в аккаунтах их социальных сетей.

Изначально, аккаунт Алексея Текслера в «Инстаграм», стал эффективным инструментом работы. Тысячи жителей региона писали о своих проблемах. Глава региона читал комментарии и оперативно реагировал на сложные ситуации. Благодаря данному взаимодействию удалось решить сотни проблем южноуральцев.

Также Алексей Текслер получил награду за свой знаменитый «Разворот Текслера». Так назвали истории, когда глава региона менял маршрут выезда и отправлялся проверять территорию, о проблемах на которой писали жители. Экспертный институт социальных исследований вручил Алексею Текслеру премию «Лучшие региональные практики» в номинации «Открытый диалог».

«Сам Текслер говорит, что его работа в соцсетях и так называемый разворот Текслер — это не просто практика, это норма жизни. Это не какое-то отдельно взятое упражнение. Это реальность диктует такие форматы взаимодействия с общественностью. И смысл такой работы — в открытости, в реакции на запросы. И работа в соцсетях позволяет рассказать о своей деятельности и получать обратную связь от населения. При этом обратная связь показывает, насколько твоя деятельность помогает людям. И сейчас, когда информация настолько стремительно и быстро живет своей жизнью, обязательно нужно слышать граждан и рассказывать о том, что сделано. То есть это и есть выполнение запроса на открытость власти, выполнение запроса на новую искренность», — отмечает директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Напомним, что вторую строчку данного рейтинга занял глава Чечни Рамзан Кадыров, а третью — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.