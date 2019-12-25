Почти год прошел со дня трагедии в Магнитогорске: что было сделано для пострадавших?

Алексей Текслер рассказал о помощи, которую получили жители дома по Карла Маркса.

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Во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером был задан вопрос об оказании помощи жильцам дома в Магнитогорске, где почти год назад прогремел взрыв. Глава региона рассказал, скольким семьям выделили новое жилье.

«Задача стояла обеспечить жильем всех пострадавших седьмого, восьмого подъездов — она была выполнена. Порядка 102 квартир было представлено людям. И, соответственно, с первого, шестого, седьмого и двенадцатого подъездов, там всего 520 квартир, была возможность принять решение людям самостоятельно. 159 жителей, точнее семей, определились и переехали из дома, им жилплощадь была представлена. Плюс параллельно с этим были выплачены все необходимые средства пострадавшим», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, взрыв в подъезде дома на Карла Маркса, 164, в Магнитогорске произошел 31 декабря прошлого года. Трагедия потрясла всю страну. Под обломками обрушившегося подъезда погибли 39 человек.